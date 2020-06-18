В России количество зараженных коронавирусом превысило 560 тысяч человек

Общее количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 561 091 случай в 85 регионах страны.

За весь период в России по выздоровлению выписаны 313 963 человек. За последние сутки — 9 621 пациентов, из которых 2046 — из Москвы, 1036 — из Московской области, 637 — из Санкт-Петербурга.

За весь период в стране подтверждено 7660 летальных случаев. За последние сутки скончались — 182 гражданина.