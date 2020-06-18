В России количество зараженных коронавирусом превысило 560 тысяч человек
Сегодня, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
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За последние сутки в России подтвердились еще 7790 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Общее количество заболевших коронавирусом в Российской Федерации составило 561 091 случай в 85 регионах страны.
За весь период в России по выздоровлению выписаны 313 963 человек. За последние сутки — 9 621 пациентов, из которых 2046 — из Москвы, 1036 — из Московской области, 637 — из Санкт-Петербурга.
За весь период в стране подтверждено 7660 летальных случаев. За последние сутки скончались — 182 гражданина.
По данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день проведено около 16 милионов тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе почти 312 тысяч за последние сутки.
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