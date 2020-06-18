Врача-анестезиолога представили к награде «За заслуги перед городом Нижним Тагилом»

Алексей Курлыкин также является заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии городской инфекционной больницы. На получение знака отличия он выдвинут за безупречный труд, вклад в работу учреждения, а также повышение качества оказываемой медпомощи.

Знак отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» присваивается каждый код накануне празднования Дня города и является одной из форм поощрения жителей города за особые заслуги.