Врача-анестезиолога представили к награде «За заслуги перед городом Нижним Тагилом»
Сегодня, 18:43ОбществоФото: pixabay.com
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Депутаты постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике одобрили кандидатуру врача-анестезиолога инфекционной больницы на получение знака отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Алексей Курлыкин также является заведующим отделением реанимации и интенсивной терапии городской инфекционной больницы. На получение знака отличия он выдвинут за безупречный труд, вклад в работу учреждения, а также повышение качества оказываемой медпомощи.
Знак отличия «За заслуги перед городом Нижний Тагил» присваивается каждый код накануне празднования Дня города и является одной из форм поощрения жителей города за особые заслуги.
Право выдвигать кандидатуры имеют глава города, Нижнетагильская городская дума, коллективы предприятий и организаций различных форм собственности, общественные объединения, а также группы граждан численностью не меньше 50 человек.
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