Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет онлайн

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всероссийская акция «Свеча памяти», которая проходит каждый год в память о 27 миллионах погибших в ВОВ, в нынешнем году пройдет в режиме онлайн.
Для этих целей был создан сайт ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Начиная с 15 июня по 22 июня, любой посетитель портала сможет «зажечь свечу памяти» и прочитать информацию о Великой Отечественной.
С сегодняшнего дня, 18 июня, для пользователей Instagram создана маска «Свеча памяти». «ВКонтакте» и «Одноклассники» поддержав акцию, создадут подарки в виде свечи, которой пользователи смогут поделиться друг с другом.
Фонд благотворительности «Память поколений» выделит 27 миллионов рублей на медицинскую помощь ветеранам войны.
22 июня пройдет также всероссийская акция «Минута молчания», во время которой будет прервано теле- и радиовещание, водители автомобилей остановятся на обочине.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей