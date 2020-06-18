Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет онлайн

Для этих целей был создан сайт ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. Начиная с 15 июня по 22 июня, любой посетитель портала сможет «зажечь свечу памяти» и прочитать информацию о Великой Отечественной.

С сегодняшнего дня, 18 июня, для пользователей Instagram создана маска «Свеча памяти». «ВКонтакте» и «Одноклассники» поддержав акцию, создадут подарки в виде свечи, которой пользователи смогут поделиться друг с другом.

Фонд благотворительности «Память поколений» выделит 27 миллионов рублей на медицинскую помощь ветеранам войны.