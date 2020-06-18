Взломавший городские терминалы екатеринбургский хакер объявлен в федеральный розыск

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 273 УК РФ (распространение и использование компьютерной программы для санкционированного уничтожения и модификации компьютерной информации).

Установлено, что в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года Глотов, используя специальную программу, незаконно завладел удаленным управлением программным обеспечением платежных терминалов, которые располагаются в торговых центрах и переходах метро.

После того, как мужчина получил доступ через интернет, он устанавливал специальную программу, которая позволяла ему получить доступ к системе платежных терминалов, а также к платежным данным клиентов.