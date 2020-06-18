Взломавший городские терминалы екатеринбургский хакер объявлен в федеральный розыск
Сегодня в Ленинском районном суде Екатеринбурга был оглашен приговор в отношении местного жителя Максима Глотова, который не явился на заседание. В связи с этим он был объявлен в федеральный розыск, сообщают «Вечерние ведомости».
Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 273 УК РФ (распространение и использование компьютерной программы для санкционированного уничтожения и модификации компьютерной информации).
Установлено, что в период с сентября 2017 года по февраль 2019 года Глотов, используя специальную программу, незаконно завладел удаленным управлением программным обеспечением платежных терминалов, которые располагаются в торговых центрах и переходах метро.
После того, как мужчина получил доступ через интернет, он устанавливал специальную программу, которая позволяла ему получить доступ к системе платежных терминалов, а также к платежным данным клиентов.
Ранее Глотова уже привлекали к уголовной ответственности из-за компьютерных махинаций. Он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в 50 тысяч рублей.