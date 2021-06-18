37 уральских школьников получили премии губернатора по итогам всероссийской олимпиады

Олимпиадное движение поддерживается лично губернатором Евгением Куйвашевым, который уделяет очень серьезное внимание поддержке талантливых детей. По инициативе главы региона были созданы Фонд «Золотое сечение», Уральская инженерная школа. Благодаря этим проектам у нас очень много партнеров среди ректоров ведущих вузов и промышленных предприятий, отметил Биктуганов.