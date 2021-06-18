Аномальное похолодание и вакцинация официантов. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области изменится закон о комплексном развитии территорий. Сейчас регион вырабатывает нормативы, которыми нужно дополнить документ. Затем он будет отправлен на рассмотрение в Госдуму РФ. Закон допускает способы расселения не только за счёт застройщиков, но и за счёт бюджета. При этом реновация коснется не только жилых зданий, но и промышленных зон и заброшенных территорий для привлечения мест с уже сформированной инфраструктурой.