Эксперты: Партия пенсионеров может набрать 12% голосов на выборах в Госдуму

Ряд социологов и политологов предполагает, что у Партии пенсионеров есть все шансы набрать 8-12% голосов избирателей. Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков сообщил об этом после подписания президентом указа о проведении выборов в Государственную думу восьмого созыва.

Сайт rostovgazeta.ru цитирует слова Владимира Буракова о том, что политологи и социологи, оценивающие шансы на прохождение в Госдуму непарламентских партий, сделали прогноз о коридоре в 8-12%. Другая часть экспертов назвала 9%. Бураков отметил, что о партии не говорят по телевидению, и все зависит от избирателей и способности партии донести основные положения предвыборной программы. Тем не менее представители партии считают свою организацию партией будущего, так как уверены, что их убеждения близки множеству россиян. Бураков подчеркнул, что партия намерена добиваться достойного будущего для населения России, чтобы не вступить в ряды тех, кто десятилетиями водил людей за нос. Председатель президиума центрального совета Партии Владимир Ворожцов рассказал о явной тенденции недоверия избирателей к текущему созыву Госдумы. Он добавил, что многие граждане признаются, что будут голосовать за Партию пенсионеров, так как “за тех уже голосовали” и видят, “к чему это привело”. Выборы в Государственную думу назначены на 19 сентября. В единый день голосования также пройдут региональные и муниципальные выборы. Всего выберут состав парламентов в 39 регионах. Партия пенсионеров собирается участвовать в большинстве выборов 19 сентября.

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