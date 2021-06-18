Фестиваль «Ночь музыки» не будет отменен из-за COVID-19 в Екатеринбурге

В связи с ростом заболеваемости, организаторы фестиваля согласовали с оперштабом увеличение числа концертных площадок на открытом воздухе. Для посетителей закрытых площадок будет введена система регистрации на сайте Ural Music Night, сообщает Znak.
Отмечается, что также во время фестиваля можно будет привиться от коронавируса, так как в четырех точках будут работать пункты вакцинации: на площади Труда, на Октябрьской площади, в Ельцин Центре и в парке Маяковского.
На каждой площадке требуется соблюдение масочного режима.
Напомним, всероссийский Фестиваль краеведческих объединений состоится с 20 по 27 июля в Нижнем Тагиле. Участники со всей России не только будут соревноваться в краеведении, экологии, ориентировании и туризме, но и посетят достопримечательности города.