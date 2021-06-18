Канатная дорога будет отремонтирована на «Горе Белая» под Нижним Тагилом

На ремонт канатной дороги на «Горе Белая» под Нижним Тагилом потратят 3 миллиона рублей. Аукцион на поставку запасных частей для ремонта пассажирской подвесной дороги был размещен на сайте госзакупок.

Договоры на поставку запасных частей для пассажирской подвесной канатной дороги Doppelmayr заключил в конце апреля 2021 года нижнетагильский горнолыжный комплекс «Гора Белая». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Речь идет о двух договорах на поставку запчастей на сумму 1,5 миллиона рублей каждый. Согласно документации, на сумму свыше 3 миллионов рублей будут закуплены десятки ремней, шин, роликов, пружин, датчиков и прочих комплектующих. Новые запчасти для канатной дороги на «Горе Белая» прибудут из различных стран мира — Австрии, Бельгии, Германии, КНР и прочих. Напомним, в феврале 2021 года ряд нарушений был выявлен в кластере «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Правительственная проверка сделала вывод о провале поручений губернатора о создании передового туристического объекта к 2020 году. Поручения Куйвашева провалены: ревизоры нашли нарушения у «Горы Белой» в Тагиле

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