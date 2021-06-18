Канатная дорога будет отремонтирована на «Горе Белая» под Нижним Тагилом

Канатная дорога будет отремонтирована на «Горе Белая» под Нижним Тагилом
Канатная дорога будет отремонтирована на «Горе Белая» под Нижним Тагилом
Сегодня, 11:26ОбществоФото: pixabay.com
На ремонт канатной дороги на «Горе Белая» под Нижним Тагилом потратят 3 миллиона рублей. Аукцион на поставку запасных частей для ремонта пассажирской подвесной дороги был размещен на сайте госзакупок.

Договоры на поставку запасных частей для пассажирской подвесной канатной дороги Doppelmayr заключил в конце апреля 2021 года нижнетагильский горнолыжный комплекс «Гора Белая». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о двух договорах на поставку запчастей на сумму 1,5 миллиона рублей каждый.

Согласно документации, на сумму свыше 3 миллионов рублей будут закуплены десятки ремней, шин, роликов, пружин, датчиков и прочих комплектующих. Новые запчасти для канатной дороги на «Горе Белая» прибудут из различных стран мира — Австрии, Бельгии, Германии, КНР и прочих.

Напомним, в феврале 2021 года ряд нарушений был выявлен в кластере «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Правительственная проверка сделала вывод о провале поручений губернатора о создании передового туристического объекта к 2020 году.

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