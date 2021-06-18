Ковчег с мощами Александра Невского прибудет в Нижний Тагил

Ковчег с мощами Александра Невского прибудет в Нижний Тагил
Ковчег с мощами Александра Невского прибудет в Нижний Тагил
Сегодня, 12:33ОбществоФото: пресс-служба Нижнетагильской епархии
Ковчег с мощами святого Александра Невского прибудет в Нижний Тагил. Встреча пройдет 18 июня в 16.30 в Свято-Троицком кафедральном соборе на улице Трудовая, 3.

Принесение ковчега состоится в рамках «Восточного крестного хода с мощами благоверного князя Александра Невского из Александро-Невского Ново-тихвинского монастыря г. Екатеринбурга», сообщает пресс-служба епархии Нижнего Тагила.

Пребывать в городе святыня будет с 19 по 21 июня. При посещении должен соблюдаться масочный режим, а также другие принятые меры по недопущению распространения коронавируса. 21 июня в 11.00 пройдут торжественные проводы ковчега в Серовкую епархию.

Напомним, с 12 июня по 14 августа в честь 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, происходит принесение мощей в пределы Русской Православной Церкви.

Сюжеты:
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мощицерковьСвято-Троицкий соборНижний Тагил
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