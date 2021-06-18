Ковчег с мощами Александра Невского прибудет в Нижний Тагил

Пребывать в городе святыня будет с 19 по 21 июня. При посещении должен соблюдаться масочный режим, а также другие принятые меры по недопущению распространения коронавируса. 21 июня в 11.00 пройдут торжественные проводы ковчега в Серовкую епархию.