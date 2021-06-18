Модернизация коммунальной инфраструктуры запланирована на 2022 год в Тагиле

Работы по модернизации коммунальной инфраструктуры начнутся в Нижнем Тагиле в 2022 году. В рамках региональной программы до 2024 года на эти цели планируют потратить порядка 750 миллионов рублей.

Работы по модернизации системы коммунальной инфраструктуры будут осуществляться в рамках региональной программы совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ, областным министерством энергетики и ЖКХ и МУП «Горэнерго-НТ», сообщили в администрации Нижнего Тагила АН «Между строк». В период с 2022 по 2024 год порядка 300 миллионов будет выделено из средств фонда. Еще около 40 миллионов ежегодно на эти цели будет выделяться из местного бюджета. Напомним, депутат думы Нижнего Тагила Денис Корякин обвинил ресурсоснабжающие организации в ветхости городских коммунальных сетей. По его данным, признаны ветхими почти 50% тепловых сетей и 91% сетей водоотведения. В ветхости коммунальных сетей обвинил ресурсников депутат думы Нижнего Тагила

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