Определены кандидаты на получение звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила»

Определены кандидаты на получение звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила»
Определены кандидаты на получение звания «Почетный ветеран Нижнего Тагила»
Сегодня, 15:09ОбществоФото: pixabay.com
Утвержден список кандидатов на присвоение звания «Почетный ветеран города Нижний Тагил». В него вошли шесть и десяти человек, предложенных районными советами ветеранов, предприятиями и депутатами гордумы.

Имена пока не разглашаются. Документы будут направлены на утверждение главе города Владиславу Пинаеву и потом на утверждение депутатами гордумы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Награждение почетных ветеранов пройдет по традиции накануне празднования Дня пожилого человека.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров отметил, что у каждого из кандидатов имеется большой трудовой стаж, а также они принимают активное участие в жизни города.

Суров также сообщил, что с 2021 года положение о выдвижении кандидатов на звание действует в новой редакции. Изменения коснулись количества человек. Впервые почетное звание будет присвоено шестерым жителям Нижнего Тагила, хотя ранее разрешалось не более пяти.

Напомним, звание «Почетный ветеран Нижнего Тагила» присваивается с 2001 года заслуженным общественникам. Во время отбора учитываются личные заслуги по воплощению в жизнь гражданских инициатив в рамках деятельности общественных объединений, передаче молодежи лучших традиций старшего поколения. На данный момент звание присвоено 145 тагильчанам.

Сюжеты:
Нижний Тагил
кандидатыветераныНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы