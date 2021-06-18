Овощи продолжают дорожать в Свердловской области

Овощи продолжают дорожать в Свердловской области
Овощи продолжают дорожать в Свердловской области
Сегодня, 10:22ОбществоФото: Евгения Гаева
Овощи значительно подорожали в Свердловской области в течение мая 2021 года. Рост цен на картофель и капусту продолжился и в начале июня.

За неделю в июне плодоовощная продукция подорожала в среднем на 1,2%, следует из данных Росстата. Так морковь выросла в цене на 10,2%, картофель — на 7%, а капуста — на 4,4%.

В течение мая 2021 года в Свердловской области больше всего выросла цена на белокочанную капусту, рост составил порядка 30%. На картошку — 18%, морковку — 11%.

За пять месяцев этого года морковь подорожала в целом на 74%, а картофель — на 69%.

Напомним, 123 миллиона рублей выделено для стабилизации цен на продукты и развитие агропромышленного комплекса в Свердловской области. Данная мера позволит сдержать рост оптовых и розничных цен, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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