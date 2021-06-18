Партия «Новые люди» выдвинет на выборах в Госдуму автогонщицу из Екатеринбурга

Уральская автогонщица и блогер Мария Баранцева объявила, что будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму от партии «Новые люди».

Окончательное решение девушка приняла в Москве, на обучении, организованном партией. Марии Баранцевой 28 лет, она родилась и живет в Екатеринбурге. Окончила архитектурную академию и педагогический университет. С раннего возраста Мария увлекается фигурным катанием, имеет звание мастера спорта, а во время учебы в университете уже начала тренировать собственных воспитанников. Последние семь лет девушка увлекается автоспортом: участвует в соревнованиях в составе дрифт-команды MaKe DRIFT project и рассказывает о нюансах дрифта в своем блоге. В случае победы на выборах, Мария Баранцева вместе с партией берется обеспечить транспортную безопасность и контролировать ремонт дорог в стране. Партия «Новые люди» предлагает современную и реальную программу переустройства нашей жизни. Мне как человеку, который много времени проводит за рулем, хорошо известно об одной из самых главных проблем России. Вместе с «Новыми людьми» я выступаю за транспортную безопасность, а она начинается с хороших качественных дорог. Пока мы не усилим контроль за их ремонтом, мы не снизим количество аварий,уверена она. Еще одна проблема, которую Мария хочет исправить вместе с однопартийцами, это неравномерное развитие территорий. Она считает, что большая часть средств должна оставаться в регионах, чтобы молодежь могла реализовать себя не только в столице, но и за ее пределами. Мы должны создать условия для развития и роста доходов в каждом отдельном регионе, а не только в столице. Именно за это выступает наша партия. Из малых городов в центр в поисках больших зарплат уезжают люди. Мы хотим изменить эту ситуацию, предоставив молодежи возможности для роста в своих регионах, хотим развивать локальные бренды,подчеркивает спортсменка. «Новые люди» предлагают пересмотреть систему налогообложения, изменить принцип распределения налоговых поступлений между регионами и федеральным центром. И тем самым дать импульс развития региональной экономике. Напомним, партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года бизнесменом и общественным деятелем Алексеем Нечаевым. В первый же год своего существования партии удалось пройти в законодательные собрания четырех регионов, а на выборах в Госдуму этой осенью от нее будут участвовать более 200 кандидатов. На Среднем Урале «Новые люди» собираются выставить на выборах общественного деятеля Ярослава Бородина и Станислава Масорова, финалиста политического шоу «Дебаты-кандидаты».

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