Партия пенсионеров: Дискриминация по возрасту наносит вред экономике России

Для экономики России дискриминация по возрасту является опасной, считают в Партии пенсионеров. В своей программе 2016 года активисты политического объединения сформулировали призыв начать противодействовать атакам на авторитет пожилых граждан.

Члены высшего законодательного органа эту инициативу проигнорировали. Регистрацию партийного списка кандидатов Партии пенсионеров по одномандатным округам пять лет назад отменила Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. Данное решение было признано ошибочным коллегией Конституционного суда. Несмотря на это, вердикт ЦИК не дал партии возможности провести качественную избирательную кампанию, чтобы эффективно защищать интересы пенсионеров в нижней палате парламента. Об этом пишет rostovgazeta.ru. По словам представителей Партии пенсионеров, сегодня в обществе присутствуют предрассудки в отношении пожилых граждан. Многие россияне уверены, что пенсионеры не могут осваивать новые технологии, обучаться и выполнять свои прежние обязанности. Члены Партии пенсионеров назвали такие предрассудки эйджизмом, из-за которого многим учителям, исследователям и медикам ничего не остается, кроме как уволиться. А ведь они готовы работать и дальше. Помимо этого, пожилые люди нередко подвергаются дискриминации в сумме пенсии и качестве пенсионного обеспечения. В трудовой сфере и в системе здравоохранения тоже существуют проблемы. К примеру, люди в возрасте 55+ испытывают сложности во время трудоустройства. Они часто не получают качественной медпомощи. Активисты Партии пенсионеров считают такие слова, как старость, уровень дожития и прочие, оскорбительными для лиц, заслуживших уважение и почет собственным трудом. Правительству необходимо навести порядок в терминологии, которую используют в отношении пожилых людей. Унизительные выражения должны быть истреблены. После пяти лет работы действующего состава Государственной думы в партии со всей ответственностью заявляют, что озвученные ей в 2016 году проблемы никуда не делись. Участники политического объединения жалуются, что с каждым годом дискриминация пожилых граждан в РФ нарастает. Права более 40 миллионов лиц преклонного возраста постоянно нарушаются. Глава правления регионального отделения Партии пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Зиновьев считает необходимым исключить на государственном уровне такие понятия, как возраст дожития. Многие топ-менеджеры почему-то уверены, что пенсионеры не способны освоить новейшие технологии. Мировая практика показывает, что самые обеспеченные в мире люди, например основатели "Майкрософта" и "Амазона", создали свой бизнес с нуля. Сейчас этим предпринимателям больше 70 лет, но они все еще развивают свои организации, а не отсиживаются на пенсии. Слова о неспособности пожилых людей осваивать новые технологии сами по себе оскорбительны и абсурдны. Большинство пенсионеров в России пользуются компьютерами или мобильными телефонами. У них нет проблем при работе в мессенджерах и соцсетях. Лица преклонного возраста общаются в «Одноклассниках» с людьми, которые с ними учились в школе 50-60 лет назад, отметил собеседник издания. Зиновьев подчеркнул, что в Российской Федерации за последние 20-30 лет не строили новые производства. Государство отстало в технологическом плане от остальных стран, особенно в космической отрасли. Россию тут опережает даже частная компания. А ведь во времена Советского Союза отечественные инженеры космической отрасли были впереди планеты всей. В настоящее время российские власти увольняют космонавта только за озвучивание им своего мнения. Безусловно, опыт пенсионеров, являющихся практиками, надо использовать, подытожил представитель партии.

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