Результаты экспертиз останков царской семьи Романовых РПЦ озвучит в ноябре

Члены Синода постановили опубликовать информацию о результатах экспертиз останков царской семьи Романовых после их завершения. После того, их рассмотрит очередной Архиерейский Собор, следует из сообщения, размещенного на сайте Московского патриархата после заседания синода, которое прошло 17 июня.