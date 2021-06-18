Участок теплотрассы на Ленинградском проспекте в Тагиле отремонтируют за 8 млн

Участок теплотрассы на Ленинградском проспекте в Тагиле отремонтируют за 8 млн
Участок теплотрассы на Ленинградском проспекте в Тагиле отремонтируют за 8 млн
Сегодня, 16:09ОбществоФото: Яндекс.Карты
Постановление о согласовании совершения крупной сделки — заключении договора на выполнение работ по ремонту участка теплотрассы на Ленинградском проспекте нижнетагильским МУП «Горэнерго-НТ» опубликовала администрация города.

Администрация дала согласие МУП «Горэнерго-НТ» на совершение крупной сделки — заключение договора на выполнение работ по ремонту участка теплотрассы, расположенной между домами 77 — 85 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Вячеслав Горячкин.

Цена договора — 8,2 миллиона рублей.

Напомним, модернизация коммунальной инфраструктуры запланирована в Нижнем Тагиле в 2022 году. В рамках региональной программы до 2024 года на эти цели планируют потратить порядка 750 миллионов рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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