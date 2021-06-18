В Москве разрешат отстранять от работы без зарплаты людей за отказ прививаться

Нельзя забывать и о «пограничных случаях». Без денег рискуют остаться также москвичи, которым прививки противопоказаны по медицинским показателям. Кроме того, средств к существованию лишатся горожане, которые сейчас находятся на больничном. Они ведь тоже пока не могут вакцинироваться.