В ветхости коммунальных сетей обвинил ресурсников депутат думы Нижнего Тагила

Критерии оценки берутся такие, что у нас всё ветхое, но при этом всё работает… Мы все экспертизы проходим, заявляем о готовности, проходим отопительный сезон, говорим о практически отсутствующих инцидентах, а по справке в городе режим ЧС надо вводить. Инфраструктуры в городе всё, нет, сказал Корякин.