В закон о комплексном развитии территорий в Свердловской области внесут изменения

Изменится закон о комплексном развитии территорий (КРТ), рассказал министр строительства Свердловской области Михаил Волков. Область выработает нормативы, которыми нужно дополнить закон, а после отправит в Москву, где их рассмотрит Госдума.

На данный момент закон постоянно переписывают и дополняют. По словам министра, в конце третьего квартала 2021 года планируется выработать базу нормативов. Также Волков добавил, что в планы властей не входит возлагать свои обязанности на сферу предпринимательства. Так как закон допускает способы расселения не только за счёт застройщиков, расселять дома можно за счёт бюджета, пишет 66.ru. Кроме того, Волков уточнил, что в данном законе предусматривается расселение не только жилых зданий, но и промышленных зон, заброшенных территорий. Главной целью этих действий является привлечение территорий города, где инфраструктура уже сформирована. В качестве примера он упомянул землю под бывшим Товарным двором, которая пустует уже 15 лет, хотя здесь есть и дороги, и транспорт, и социальные объекты. Поэтому эту территорию нужно развивать. Напомним, закон о КРТ в Свердловской области вступил в силу 3 апреля 2021 года. В начале 2021 года губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в крупные городах региона уже подготовлено 11 территорий, на которых в связи с реновацией можно снести все дома. Минстрой региона станет куратором реновации в Свердловской области

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