Волонтеры не согласились с версией МЧС о поисках пропавшего в Абхазии туриста с Урала

Волонтеры, которые принимали участие в поисках пропавшего в Абхазии туриста из Екатеринбурга, не согласились с официальной версией МЧС об операции.

Почти 10 дней велись поисковые работы в горах. Волонтеры обосновали перед министром МЧС Республики Абхазия Льом Квициния, что группа волонтеров является профессиональной и способна участвовать в поисках. В результате министр согласился и поддержал поисковиков, а все действия во время операции согласовались с МЧС. Однако позднее в СМИ появилась информация о контрэффективности участия волонтеров, рассказала на своей странице «Вконтакте» одна из участниц поисков Валерия. По словам девушки волонтеры закрыли весь наземный поиск, что не удалось бы сделать МЧС своими силами. Это технически сложный район, необходимы соответствующая экипировка, навигация, которых у Абхазской МЧС недостаточно.Также неправда, что был запрошен вертолет для эвакуации. Эвакуация — это экстренное покидание опасной зоны. В нашем случае никакой опасности для волонтеров не было. Да, они очень устали и провели 5 дней под дождем и на леднике, но были живы и здоровы, пишет девушка. По ее словам, сначала волонтеры просили забросить группы на поиски вертолетом, чтобы не пришлось далеко нести экипировку. Однако сделать это не позволили погодные условия и группа пошла пешком. Девушка рассказала, что группа вышла 3 июня. Запасов было достаточно до 7 июня. Планировалось, что в погодное окно 8 июня будет заброшена еда и поиски продолжатся. 8 июня было погодное окно и мы обсуждали заброску, но, несмотря на чистое небо, в горах образовалась сильная турбулентность, вертолет не полетел. К тому времени у групп уже закончилась еда, но самое главное — весь план поиска был отработан полностью, предстоял только спуск, говорит Валерия. Она уточнила, что на спуск потребовалось бы четыре дня, поэтому было решено забрать на вертолете группу вместо заброса еды. По ее словам, эвакуацией это не считается. Двое сотрудников МЧС, которые были ближе всего к спуску, вернулись за два дня. Они не стали ждать вертолет и просить сделать второй заход. Напомним, группа туристов потерялась в горах Абхазии 12 мая. В их числе были и тагильчане. Шестеро человек были найдены 13 мая. Однако одного из них 0 64-летнего Владимира Ульянова из Екатеринбурга найти не удалось. Мужчина остался в горах, потому что на маршруте ему стало плохо. Товарищи оставили его в палатке с едой, но там его не нашли. Поиски не дали никаких результатов. Безрезультатными оказались поиски уральского туриста в Абхазии

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