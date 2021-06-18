Всероссийский Фестиваль краеведческих объединений пройдет в Нижнем Тагиле

Всероссийский Фестиваль краеведческих объединений пройдет в Нижнем Тагиле
Всероссийский Фестиваль краеведческих объединений пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:42ОбществоФото: pixabay.com
С 20 по 27 июля в Нижнем Тагиле состоится всероссийский Фестиваль краеведческих объединений. Участники со всей России не только будут соревноваться в краеведении, экологии, ориентировании и туризме, но и посетят достопримечательности города.

Постановление о проведении в Нижнем Тагиле всероссийского Фестиваля краеведческих объединений (трек «Экспедиция») в период с 20 по 27 июля 2021 года, опубликовала мэрия.

Праздничное открытие слета назначено на 20 июня.

Кроме конкурсов по геологии, экологии, краеведению, ориентированию, пешему, водному и горному туризму, для участников из различных регионов страны будут организованы экскурсии в музейные комплексы Нижнего Тагила.

Напомним, Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле в 2022 году. Организатором мероприятия выступает Театр наций под руководством Евгения Миронова.

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