Приморье и еще 6 дальневосточных регионов восстановят инфраструктуру ДНР

Семь дальневосточных регионов вызвались оказывать помощь в восстановлении семи населенных пунктов Донецкой народной республики. В рамках такой работы будут восстановлены разрушенные ранее учебные заведения, медучреждения и прочие важные объекты социальной инфраструктуры.

Российский вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев побывал на подшефных территориях и поручил руководству рабочих групп всячески способствовать восстановлению Донбасса, чтобы жители республики поняли – Россия всегда протянет руку помощи. Как сообщает vostokmedia.com, слова Трутнева о важности поддержки пострадавшим населенным пунктам Донбасса приводит пресс-служба аппарата полпреда ДФО. Оказать поддержку городам и селам ДНР планируют Якутия, Бурятия, Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Стоит отметить, что губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов лично отправился в Донбасс с колонной строительной спецтехники, в состав которой вошли самосвал КамАЗ и грузовая машина с краном-манипулятором. Помимо автопарка строительной техники, в Старобешевский район прибыла и пассажирская “Газель” с 30 компьютерами для подрастающего поколения. На границе Старобешевского района прибывшую в регион колонну встретил Трутнев, после чего он организовал инспекцию населенных пунктов Донбасса, шефство над которыми взяло на себя руководство семи субъектов ДФО. За три дня Юрий Трутнев успел пообщаться с главами населенных пунктов и руководителями рабочих групп. Руководство Донбасса и представители российской стороны изучили урон, нанесенный обстрелами ВСУ жилым кварталам и объектам социальной инфраструктуры, в том числе школам и медицинским учреждениям. Были определены сроки восстановительных работ и подсчитано количество необходимых стройматериалов. Главы населенных пунктов ДНР при участии руководителей рабочих групп определят подрядные организации, которые возьмутся за восстановительные работы. В аппарате отметили, что поддержка Донбасса дальневосточными регионами будет проходить под девизом “Своих не бросаем”. Глава РФ Владимир Путин 24 февраля анонсировал начало военной спецоперации в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Президент особо отметил, что Россия не планирует оккупировать украинские территории, а целью операции выступает демилитаризация и денацификация Украины. США, Евросоюз и ряд иностранных государств ввели масштабные санкции против Кремля и начали поставлять ВСУ оружие и боеприпасы.

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