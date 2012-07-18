Библиотека Нижнего Тагила устроила для ребят путешествие в страну сладостей Шоколандию

Вместе с детьми в путешествие отправилась фрекен Бок. Она предложила вспомнить и другие полезные продукты питания. Ребята без труда смогли ответить на вопросы «Продуктовой викторины» фрекен Бок.

По дороге в Шоколандию ребята находили в «Конфетном квадрате» названия любимых шоколадных конфет, угадывали, под каким колпаком фрекен Бок прятала конфеты, вспоминали любимые блюда сказочных героев (Карлсона, Винни-Пуха, Старика Хоттабыча, Ильи Муромца и других персонажей).