Библиотека Нижнего Тагила устроила для ребят путешествие в страну сладостей Шоколандию
18 июля 2012, 11:55ОбществоЕвгения
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Ребята совершили путешествие в страну Шоколандию, где узнали, как появился шоколад и из чего его изготавливают, а затем смогли с закрытыми глазами узнать на вкус сорт шоколада.
Вместе с детьми в путешествие отправилась фрекен Бок. Она предложила вспомнить и другие полезные продукты питания. Ребята без труда смогли ответить на вопросы «Продуктовой викторины» фрекен Бок.
По дороге в Шоколандию ребята находили в «Конфетном квадрате» названия любимых шоколадных конфет, угадывали, под каким колпаком фрекен Бок прятала конфеты, вспоминали любимые блюда сказочных героев (Карлсона, Винни-Пуха, Старика Хоттабыча, Ильи Муромца и других персонажей).
В конце клубной встречи книгочеи «приготовили» для Карлсона шоколадный торт, украсили его фигурками сказочных персонажей и попросили фрекен Бок передать его любимому сказочному герою.
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