Благодаря «ИННОПРОМ-2012» Старый демидовский завод может получить второе дыхание (ФОТО)

Представленная экспозиция привлекала внимание своей элегантностью, неординарными дизайнерскими решениями. Компетентные специалисты – сотрудники музея, рассказывали всем интересующимся о необходимости проведения реноваций старых территорий как на уровне конкретного города, так и на международном уровне. По сути, Старый демидовский завод – уникальный в своем роде проект по превращению заброшенных индустриальных территорий в объекты культурного наследия.

Символомэкологической реабилитациибыл выбран образ лягушки, что привлеклобольшое количество детей и тем самымсделало стендинтересным и доступным для детской аудитории. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и развлекались игрушками.

Кроме ознакомления широкой общественности с проектом,на стенде состоялся ряд деловых встреч и переговоров, важных длядальнейшего продвижения проекта. В частности, с членами Правительства области, международных технических организаций, музейными специалистами, деятелями культуры и искусства.