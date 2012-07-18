Благодаря «ИННОПРОМ-2012» Старый демидовский завод может получить второе дыхание (ФОТО)
Проект реновации старых промышленных территорий вызвал большой интерес участников и посетителей международной выставки.
Представленная экспозиция привлекала внимание своей элегантностью, неординарными дизайнерскими решениями. Компетентные специалисты – сотрудники музея, рассказывали всем интересующимся о необходимости проведения реноваций старых территорий как на уровне конкретного города, так и на международном уровне. По сути, Старый демидовский завод – уникальный в своем роде проект по превращению заброшенных индустриальных территорий в объекты культурного наследия.
Символомэкологической реабилитациибыл выбран образ лягушки, что привлеклобольшое количество детей и тем самымсделало стендинтересным и доступным для детской аудитории. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах и развлекались игрушками.
Кроме ознакомления широкой общественности с проектом,на стенде состоялся ряд деловых встреч и переговоров, важных длядальнейшего продвижения проекта. В частности, с членами Правительства области, международных технических организаций, музейными специалистами, деятелями культуры и искусства.
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