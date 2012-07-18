Инвалиду 1 группы из Нижнего Тагила вернули права на квартиру

Суть истории в том, что в середине 90-х пострадавший приватизировал квартиру, но на абсолютно не выгодных для себя условиях. Выходило так, что половина собственности предназначалась родственнику инвалида, а в случае смерти вся квартира переходила в пользование этому родственнику. Но здесь все законно, да только еще при жизни пострадавшего мужчины ее родственник переписал квартиру на другое лицо. Таким образом, жилищные права были нарушены.