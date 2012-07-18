Инвалиду 1 группы из Нижнего Тагила вернули права на квартиру
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда приняла доводы прокурора Ленинского района Нижнего Тагила, и вернула права на квартиру инвалиду 1 группы.
Суть истории в том, что в середине 90-х пострадавший приватизировал квартиру, но на абсолютно не выгодных для себя условиях. Выходило так, что половина собственности предназначалась родственнику инвалида, а в случае смерти вся квартира переходила в пользование этому родственнику. Но здесь все законно, да только еще при жизни пострадавшего мужчины ее родственник переписал квартиру на другое лицо. Таким образом, жилищные права были нарушены.
Прокурору, проявив инициативность, удалось выяснить, что потерпевший был против и приватизации и прочих дел по квартире. Прокурор также указал, что гражданин в силу своего состояния здоровья не мог защищать свои права.
В итоге была признана недействительность сделки, теперь спорная квартира ограждена от притязаний третьих лиц.
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