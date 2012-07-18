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Инвалиду 1 группы из Нижнего Тагила вернули права на квартиру
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Инвалиду 1 группы из Нижнего Тагила вернули права на квартиру

18 июля 2012, 13:51Общество
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