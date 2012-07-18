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Из-за ямы на дороге из Черноисточинска в Тагил водители калечат транспорт, пробивают колеса, а для объезда приходится выезжать на встречку (ФОТО)
Сюжеты:
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Из-за ямы на дороге из Черноисточинска в Тагил водители калечат транспорт, пробивают колеса, а для объезда приходится выезжать на встречку (ФОТО)

18 июля 2012, 16:01Общество
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