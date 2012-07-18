Из-за ямы на дороге из Черноисточинска в Тагил водители калечат транспорт, пробивают колеса, а для объезда приходится выезжать на встречку (ФОТО)

На и без того неширокой дороге водителям приходится нарушать правила и в экстренном порядке выворачивать на встречную полосу. И это еще про тех, кому «повезло», остальные на большой скорости с визжащими тормозами въезжают в яму. В результате лопаются колеса, а на обочине обязательно стоит какая-либо машина, водитель которой пытается решить головоломку: как заменить сразу два пробитых колеса, если запаска всего одна.

Двигались мы отдохнувшей компанией на двух авто с Черноисточинского пруда в сторону родного и любимого города Нижний Тагил. Время было около 23:00. Я находился в первой машине. Преодолев очередной подъем начали движение вниз с горки, обратив внимание на стоявший на обочине с включенными аварийными сигналами минивен, а рядом с авто компанию (не много ни мало семь человек) растерянных людей. Только отвлеклись от, казалось бы, ни чем не примечательной картины, как вдруг водитель нашего авто резким движением руля направил машину на встречную полосу, объехав яму выдающихся размеров. Уфф...пронесло! А вот экипажу второго авто повезло меньше.

Водитель смог удержать авто после попадания в яму, с поврежденной тормозной магистралью (срезало тормозную трубку). Остановится ему пришлось в нескольких метрах от того самого минивена, который, как оказалось, стоял в том месте не случайно, а потому что у него мгновенно пришли в негодность два задних колеса по вине злосчастной ямы. Представив, что бы могло произойти с семью людьми, находившимся в момент потери устойчивости в машине, нам стало жутко. И нас совсем не удивило, когда мы увидели чуть дальше по ходу движения еще один автомобиль с пробитыми колесами. А в яму попадались с не большим интервалом времени все новые и новые «жертвы», -- Дмитрий Лобарев, пользователь TagilCity.ru.

Фото Дмитрия Лобарева.

Некоторые водители пытаются решить проблему своими силами, многие видели, как в саму яму кто-то поставил аварийный знак из собственного авто. Да только яма такая глубокая, что от знака была видна только верхушка. В то же время в нижнетагильском ГИБДД о проблеме ничего неизвестно.

Ни одной жалобы на этот участок не было. Нужно звонить, сообщать, тогда будем реагировать представитель «Дорнадзор» в Нижнем Тагиле.

Напомним, что в ГИБДД работает телефон доверия, куда можно сообщать о ямах на дорогах. Номер телефона следующий: 97 – 65 – 62.