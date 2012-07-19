Kia выбрала название для конкурента BMW 7-Series

Слово Quoris выражает солидность, роскошь и высокие технологии, все качества, взаимодействующие в этой машине, как хор (chorus)», – заявил исполнительный вице-президент Kia Томас О. Как сообщалось ранее, на европейском рынке Kia Quoris будет предлагаться с 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем семейства Lambda, развивающим 290 лошадиных сил. Также модель получит 333-сильный агрегат V6 аналогичного объема с непосредственным впрыском топлива. Флагман марки будет комплектоваться пневматической подвеской, полностью светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем, проекционным дисплеем, системой кругового видеообзора, аудиосистемой с 17 динамиками, развлекательной системой для задних пассажиров с двумя 9,2-дюймовыми мониторами, а также системой, позволяющей менять настройки подвески, рулевого управления, работы мотора и трансмиссии с помощью четырех предустановленных режимов работы электроники. В компании Kia пока не назвали страны, в которых будет продаваться Quoris, а также не сообщили европейские цены на модель. В Южной Корее седан поступил к дилерам 2 мая. Цены на него начинаются от 52,9 миллиона вон (46,9 тысячи долларов).