Nissan готовит доступный спорткар – конкурента Toyota GT 86

Утверждается, что общее представление о сути проекта можно составить по недавнему концепту Compact Sports, представленному в Шанхае. Несмотря на то, что концепт был выполнен в кузове хэтчбек, ради создания конкуренции с Toyota GT 86/Subaru BRZ в Nissan вполне могут превратить его в переднемоторное купе с полным приводом. По другим данным, серийная версия будет напоминать не купе от Toyota, а стильный хэтчбек Honda CR-Z. Планируемый спорткар будет позиционироваться, вероятнее всего, как совершенно новая модель, не связанная с известными в прошлом 240SX/Silvia – от этого проекта японский производитель отказался во время финансового кризиса. В качестве силового агрегата может быть использован хорошо знакомый 190-сильный турбомотор объемом 1,6 л все от того же Nissan Juke. Отметим, что он же работает на спортивном прототипе Nissan Delta Wing, выступавшем в Ле Мане. Благодаря использованию этого мотора и уже разраотаннобудущий спорткар несколько проиграет в мощности японским конкурентам, но зато в Nissan обещают сделать его минимум на 10% дешевле – в том числе и за счет использования уже опробованной платформы. Стоит добавить также, что в разработке спорткара участвуют как исследовательский центр Nissan в Японии, так и аналогичный департамент китайского представительства марки. Поскольку проект уже находится в работе, до его появления на рынке осталось сравнительно немного – спорткар может поступить в продажу к концу следующего года.