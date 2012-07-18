Nissan готовит доступный спорткар – конкурента Toyota GT 86
Свой ответ доступному спорткупе Toyota GT 86 может выпустить компания Nissan. Однако, по слухам, для постройки возможного идеологического преемника спорткара 240SX японцы могут использовать платформу кроссовера Juke, что означает применение не заднего, как у Toyota, а переднего или полного привода. Проекту уже дан зеленый свет, и внутри Nissan он называется Mini-Z, сообщает портал Motor Trend.
Утверждается, что общее представление о сути проекта можно составить по недавнему концепту Compact Sports, представленному в Шанхае. Несмотря на то, что концепт был выполнен в кузове хэтчбек, ради создания конкуренции с Toyota GT 86/Subaru BRZ в Nissan вполне могут превратить его в переднемоторное купе с полным приводом. По другим данным, серийная версия будет напоминать не купе от Toyota, а стильный хэтчбек Honda CR-Z. Планируемый спорткар будет позиционироваться, вероятнее всего, как совершенно новая модель, не связанная с известными в прошлом 240SX/Silvia – от этого проекта японский производитель отказался во время финансового кризиса. В качестве силового агрегата может быть использован хорошо знакомый 190-сильный турбомотор объемом 1,6 л все от того же Nissan Juke. Отметим, что он же работает на спортивном прототипе Nissan Delta Wing, выступавшем в Ле Мане. Благодаря использованию этого мотора и уже разраотаннобудущий спорткар несколько проиграет в мощности японским конкурентам, но зато в Nissan обещают сделать его минимум на 10% дешевле – в том числе и за счет использования уже опробованной платформы. Стоит добавить также, что в разработке спорткара участвуют как исследовательский центр Nissan в Японии, так и аналогичный департамент китайского представительства марки. Поскольку проект уже находится в работе, до его появления на рынке осталось сравнительно немного – спорткар может поступить в продажу к концу следующего года.