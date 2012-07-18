Совет Федерации одобрил отмену талона техосмотра

Согласно обновленному закону, сертификат о прохождении осмотра в сервисном центре фактически приравняли к талону техосмотра. Как и в талоне ТО, в таком сертификате будет отмечаться соответствие (или несоответствие) автомобиля требованиям безопасности и разрешенный срок эксплуатации до следующего осмотра. Также при наличии сертификата дилерского техцентра автовладельцы смогут получать полисы ОСАГО. Ранее для этого требовалось предъявлять талон техосмотра. Новый закон о техосмотре, предполагающий передачу ежегодной диагностики автомобилей от государства частным компаниям, вступил в силу с 1 января 2012 года.