Совет Федерации одобрил отмену талона техосмотра
18 июля 2012, 09:41ОбществоРОман БОТов
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Совет Федерации России в среду, 18 июля, одобрил внесение поправок в закон о техосмотре. Как сообщает РИА Новости, сенаторы освободили от необходимости получать талон техосмотра автомобилистов, чьи машины регулярно обслуживаются в аккредитованных техцентрах. Ранее поправки к закону в трех чтениях одобрила Госдума.
Согласно обновленному закону, сертификат о прохождении осмотра в сервисном центре фактически приравняли к талону техосмотра. Как и в талоне ТО, в таком сертификате будет отмечаться соответствие (или несоответствие) автомобиля требованиям безопасности и разрешенный срок эксплуатации до следующего осмотра. Также при наличии сертификата дилерского техцентра автовладельцы смогут получать полисы ОСАГО. Ранее для этого требовалось предъявлять талон техосмотра. Новый закон о техосмотре, предполагающий передачу ежегодной диагностики автомобилей от государства частным компаниям, вступил в силу с 1 января 2012 года.
Фото РИА Новости, Игорь Зарембо
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