Специалисты предупреждают: завтрашние сильные ливни и крупный град в том числе и в Нижнем Тагиле могут привести к серьезным последствиям

Возможны резкие подъемы уровней воды в малых реках, перелив плотин и дамб, размыв почвы, повреждение сельскохозяйственных культур, ухудшение автодорожных условий, увеличение аварийности, затруднения в работе транспорта и проведения наружных работ, возникновения пожаров от грозовых разрядов и повреждений на объектах энергоснабжения и связи предупреждают специалисты областного Территориального центра мониторинга.

Среди возможных происшествий, которые могут быть вызваны неблагоприятными погодными явлениями, диспетчеры Центра называют возникновение пожаров, разрушение построек, повреждение линий связи, повал деревьев, затопление территории, размыв дорог, повреждение сельскохозяйственных культур, затруднение в работе транспорта. Так, от последней крупной грозы в Свердловской области вышло из строя электрооборудование Алапаевска, Туринска, Верхнего Тагила, Полевского, а самые крупные по своим последствиям отключения произошли в Первоуральске и Среднеуральске.

Между тем, аварийные и диспетчерские службы будут готовы к преодолению последствий стихии. На складах взрывчатых материалов, на нефтебазах, складах ГСМ, АЗС, воздушных линиях электропередач и распределительных устройствах будет организовано техническое обслуживание грозозащитных устройств. Строительные организации просят воздержаться от всевозможных строительных работ, особенно на крановых установках.

Для того, чтобы отслеживать сроки работ и перестроить графики производства, строительным организациям потребуется грамотно просчитать свои действия. Некоторые из них уже готовы к предстоящим переменам. Для планирования действий они заказали квартальные календари тут. С одной стороны мелкая, но с другой - очень важная и необходимая деталь для планирования сроков.

Квартальными календарями пользуются не только строительные компании, но и все другие представители бизнеса. От индивидуального предпринимателя до генерального директора крупной финансовой организации - у каждого есть этот незаменимый элемент офиса.