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Специалисты предупреждают: завтрашние сильные ливни и крупный град в том числе и в Нижнем Тагиле могут привести к серьезным последствиям
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специалисты предупреждают: завтрашние сильные ливни и крупный град в том числе и в Нижнем Тагиле могут привести к серьезным последствиям

18 июля 2012, 13:40Общество
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