Судьба разработок на Юрьев Камне под Нижний Тагилом будет решена на общем собрании жителей Черноисточинска (ФОТО)

Инициаторами акции протеста у стен пригородной мэрии оказались не только жителисоседнего с Нижним Тагилом сельского района, но и партактивисты «Справедливой России». По словам руководителя инициативной группысельских и городских жителейАндрея Шумакова, пикет решено было провести именно накануне очередного заседания Горноуральскойдумы, чтобы убедить местных народных избранников принять решение в защиту интересов граждан.

Происходящее нельзя считать чисто партийным мероприятием. По имеющимся у нас сведениямсправедливые требования сельчан поддержали представители всех четырех парламентских партий. Ну, разве что пригородная организация «ЕР» воздержалась открыто высказать свое мнение, да и то, потому что там секретарь- глава района господин Семячков сообщил автору А.Шумаков.

Фото автора.

Как выяснилось, официальное разрешение на проведение протестного мероприятия пикетчики получили в администрации Нижнего Тагила, на территории которого расположено здание администрации Горноуральского ГГО. Никто из местных депутатов и чиновников к митингующим не вышел. На начало акции внемногочисленных рядах пикетчиков был замечен депутат облдумы Андрей Караваев. Чуть позже приехал другой избранник и тожеобластного значения- Вячеслав Погудин. Он не сталособо комментировать происходящее и красноречивые плакаты эсеров, ибо торопился на заседание райдумы.

Люди стоят на солнцепеке, наверное, не зря… Каждый имеет право высказать свою гражданскую позицию вне зависимости от какой-либо партийной принадлежности. Я не на пикет приехал, а с желанием разобраться в ситуации. Ведь безопасные условия проживания – это наш общий вопрос, - заявил Погудин.

Пикетчики выстояли ровно час и дождались, наконец, решения представительного органа власти района. Горноуральские депутаты большинствомпроголосовали за проведение 4 августа 2012 годав поселке Черноисточинск общего собрания жителей, мнение которых и должно, наверное, поставить точку над i в судьбе Юрьевого Камня.