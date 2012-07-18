Судьба разработок на Юрьев Камне под Нижний Тагилом будет решена на общем собрании жителей Черноисточинска (ФОТО)
Немногочисленная акция протеста жителей Горноуральского горокруга, требующих отмены решения о строительстве в поселке Черноисточинск (пригород Нижнего Тагила), возымела силу. Сегодня, через час после начала пикетирования мэрии депутаты районной думы на очередном пленарном заседании проголосовали за проведение собрания граждан по вопросу «Разработка месторождения «Юрьев Камень», возврат статуса лесов первой категории и особо охраняемых природных территорий около горы Юрьев Камень».
Инициаторами акции протеста у стен пригородной мэрии оказались не только жителисоседнего с Нижним Тагилом сельского района, но и партактивисты «Справедливой России». По словам руководителя инициативной группысельских и городских жителейАндрея Шумакова, пикет решено было провести именно накануне очередного заседания Горноуральскойдумы, чтобы убедить местных народных избранников принять решение в защиту интересов граждан.
Происходящее нельзя считать чисто партийным мероприятием. По имеющимся у нас сведениямсправедливые требования сельчан поддержали представители всех четырех парламентских партий. Ну, разве что пригородная организация «ЕР» воздержалась открыто высказать свое мнение, да и то, потому что там секретарь- глава района господин Семячков сообщил автору А.Шумаков.
Фото автора.
Как выяснилось, официальное разрешение на проведение протестного мероприятия пикетчики получили в администрации Нижнего Тагила, на территории которого расположено здание администрации Горноуральского ГГО. Никто из местных депутатов и чиновников к митингующим не вышел. На начало акции внемногочисленных рядах пикетчиков был замечен депутат облдумы Андрей Караваев. Чуть позже приехал другой избранник и тожеобластного значения- Вячеслав Погудин. Он не сталособо комментировать происходящее и красноречивые плакаты эсеров, ибо торопился на заседание райдумы.
Люди стоят на солнцепеке, наверное, не зря… Каждый имеет право высказать свою гражданскую позицию вне зависимости от какой-либо партийной принадлежности. Я не на пикет приехал, а с желанием разобраться в ситуации. Ведь безопасные условия проживания – это наш общий вопрос, - заявил Погудин.
Пикетчики выстояли ровно час и дождались, наконец, решения представительного органа власти района. Горноуральские депутаты большинствомпроголосовали за проведение 4 августа 2012 годав поселке Черноисточинск общего собрания жителей, мнение которых и должно, наверное, поставить точку над i в судьбе Юрьевого Камня.
© Евгений Иванов, Екатеринбург. Специально для TagilCity.ru