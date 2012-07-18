Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Судьба разработок на Юрьев Камне под Нижний Тагилом будет решена на общем собрании жителей Черноисточинска (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Судьба разработок на Юрьев Камне под Нижний Тагилом будет решена на общем собрании жителей Черноисточинска (ФОТО)

18 июля 2012, 09:55ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?