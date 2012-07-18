Свердловская полиция не собирается закрывать «Город без наркотиков»
18 июля 2012, 15:20ОбществоЕвгения
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«Такой задачи у нас нет», — заявил начальник Главного управления МВД по области Михаил Бородин. По его словам, следствие по уголовным делам, связанным с фондом Евгения Ройзмана, продолжается.
Ранее руководитель фонда писал, что «Город без наркотиков» могут закрыть из-за незаконной помощи детям. Месяц назад там прошли обыски. Официально это связано со смертью 29-летней жительницы Нижнего Тагила, которую 8 июня доставили в екатеринбургскую больницу из «Города без наркотиков». Известно, что женщина добровольно согласилась на реабилитацию в центре для избавления от наркозависимости.
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