Свердловская полиция не собирается закрывать «Город без наркотиков»

Ранее руководитель фонда писал, что «Город без наркотиков» могут закрыть из-за незаконной помощи детям. Месяц назад там прошли обыски. Официально это связано со смертью 29-летней жительницы Нижнего Тагила, которую 8 июня доставили в екатеринбургскую больницу из «Города без наркотиков». Известно, что женщина добровольно согласилась на реабилитацию в центре для избавления от наркозависимости.