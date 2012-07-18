В конце недели жару на Урале собьет прохладный воздух с Балтики

По предварительным расчетам синоптиков Свердловского гидротемеоцентра, небольшое ослабление жары на Среднем Урале, наиболее вероятно только во второй половине недели, 19-20 июля, после прохождения атмосферного фронта с дождями, грозами и шквалистым ветром и поступления более прохладного воздуха с Балтики.

В период летнего зноя медики советуют гражданам предпринимать меры для защиты от теплового удара. В частности, рекомендуется пить больше жидкости, обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, избегать тяжелой физической нагрузки, а во время выполнения работы время от времени делать перерывы на отдых, следить за детьми и не разрешать им играть в жаркую погоду под открытым солнцем.