В конце недели жару на Урале собьет прохладный воздух с Балтики
В течение нескольких последних дней Урал изнывает от зноя. В Свердловской области столбики термометров добираются до отметки в +36, а в Челябинской области до +38. Причина жары в том, что наш регион сейчас находится в теплом секторе атлантического циклона. С ветрами южных направлений сюда выносится раскаленный воздух казахстанских степей. И редкий день обходится без рекордов температуры, сообщает информационное агентство meteonovosti.ru.
В предстоящие сутки синоптическая ситуация на Урале не изменится: по-прежнему аномальная жара, в большинстве областей 30-35 градусов. Такие экстремальные погодные условия способствуют сохранению и нарастанию степени пожарной опасности.
По предварительным расчетам синоптиков Свердловского гидротемеоцентра, небольшое ослабление жары на Среднем Урале, наиболее вероятно только во второй половине недели, 19-20 июля, после прохождения атмосферного фронта с дождями, грозами и шквалистым ветром и поступления более прохладного воздуха с Балтики.
В период летнего зноя медики советуют гражданам предпринимать меры для защиты от теплового удара. В частности, рекомендуется пить больше жидкости, обязательно проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять какие-либо лекарственные средства, избегать тяжелой физической нагрузки, а во время выполнения работы время от времени делать перерывы на отдых, следить за детьми и не разрешать им играть в жаркую погоду под открытым солнцем.