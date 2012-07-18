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Ветеринарная клиника "Динго": об удалении когтей у кошек.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ветеринарная клиника "Динго": об удалении когтей у кошек.

18 июля 2012, 14:20ОбществоЕвгений
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