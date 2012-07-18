Ветеринарная клиника "Динго": об удалении когтей у кошек.
Как только в доме появляется котенок, его хозяин сталкивается с непростой проблемой: животное начинает царапать любимые диваны и другую не менее любимую мебель.
Как только в доме появляется котенок, его хозяин сталкивается с непростой проблемой: животное начинает царапать любимые диваны и другую не менее любимую мебель.
Чтобы этого избежать, нужно приучать котенка к специальной игрушке – когтеточке, либо срезать животному ногти. Кто-то справляется с этим в домашних условиях, другие обращаются за помощью к специалистам. Многие ветеринарные клиники предоставляют такую услугу, она называется «Операция мягкие лапки».
Онихэктомия – это хирургическое удаление когтя животного. Во многих европейских странах такая процедура запрещена по инициативе зоозащитников: считается, что она нарушает права домашних животных. В России на сегодняшний день операция «мягкие лапки» выполняется во многих ветеринарных клиниках.
К сожалению, не каждого животного удается приучить к когтеточке. А длинные острые коготки наносят урон мебели, другим питомцам, самим хозяевам, а порой страдают маленькие дети. Как правило, на операцию по удалению когтей у кошки хозяева решаются, когда в семье появляются серьезные разногласия из-за испорченной мебели и других предметов обихода. Соответственно, встаёт вопрос – либо избавиться от животного, либо позволить тему жить в квартире дальше с мягкими лапками.
Операция по удалению когтей чаще всего осуществляется под общим наркозом. Очень важно найти грамотного специалиста, который проведет онихэктомию с минимальными последствиями для организма животного. При правильных действиях ветеринара, когти удаляются полностью и в будущем уже не вырастают.
Как правило, уже на следующий день животное начинает опираться на лапки и даже пытается ходить. Спустя неделю все симптомы проходят полностью. На 10-20 день обязательно необходимо показать кошку ветеринару, чтобы он зафиксировал правильное зарастание ранок и снял швы. Большинство хозяев принимают решение удалять когти только с передних лапок. В редких случаях животного лишают ногтей на всех конечностях.
Важно помнить, что чем старше животное, тем сложнее ему переносить операцию «мягкие лапки», поэтому врачи рекомендуют хозяевам не затягивать с процедурой. К тому же, такие операции противопоказаны животным, которые выходят за пределы квартиры и контактируют с другими кошками и собаками. Когти – это, прежде всего, средство защиты. Лишенное когтей животное в естественной среде обречено на погибель.
Источник – www.dingo66.ru