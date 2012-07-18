Ветеринарная клиника "Динго": об удалении когтей у кошек.

Как только в доме появляется котенок, его хозяин сталкивается с непростой проблемой: животное начинает царапать любимые диваны и другую не менее любимую мебель.

Чтобы этого избежать, нужно приучать котенка к специальной игрушке – когтеточке, либо срезать животному ногти. Кто-то справляется с этим в домашних условиях, другие обращаются за помощью к специалистам. Многие ветеринарные клиники предоставляют такую услугу, она называется «Операция мягкие лапки».

Онихэктомия – это хирургическое удаление когтя животного. Во многих европейских странах такая процедура запрещена по инициативе зоозащитников: считается, что она нарушает права домашних животных. В России на сегодняшний день операция «мягкие лапки» выполняется во многих ветеринарных клиниках.

К сожалению, не каждого животного удается приучить к когтеточке. А длинные острые коготки наносят урон мебели, другим питомцам, самим хозяевам, а порой страдают маленькие дети. Как правило, на операцию по удалению когтей у кошки хозяева решаются, когда в семье появляются серьезные разногласия из-за испорченной мебели и других предметов обихода. Соответственно, встаёт вопрос – либо избавиться от животного, либо позволить тему жить в квартире дальше с мягкими лапками.

Операция по удалению когтей чаще всего осуществляется под общим наркозом. Очень важно найти грамотного специалиста, который проведет онихэктомию с минимальными последствиями для организма животного. При правильных действиях ветеринара, когти удаляются полностью и в будущем уже не вырастают.

Как правило, уже на следующий день животное начинает опираться на лапки и даже пытается ходить. Спустя неделю все симптомы проходят полностью. На 10-20 день обязательно необходимо показать кошку ветеринару, чтобы он зафиксировал правильное зарастание ранок и снял швы. Большинство хозяев принимают решение удалять когти только с передних лапок. В редких случаях животного лишают ногтей на всех конечностях.