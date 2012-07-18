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Жертвами пьяного водителя в Поморье стали пятеро подростков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жертвами пьяного водителя в Поморье стали пятеро подростков

18 июля 2012, 09:44ОбществоРОман БОТов
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