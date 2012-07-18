Жертвами пьяного водителя в Поморье стали пятеро подростков

В результате сильнейшего удара на месте происшествия от полученных травм скончались трое молодых людей и одна девушка. Еще одна девушка умерла по дороге в больницу. Двое пострадавших госпитализированы в городскую больницу. Сам виновник ДТП выжил, хотя и получил ранения. По информации областного управления ГИБДД, всего в машине на момент трагедии находились восемь несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Портал LifeNews опубликовал список погибших и пострадавших. Погибшие: Максим Жилин, 16 лет Даниил Власов, 15 лет Татьяна Хансова, 14 лет Анастасия Лысцева, 17 лет Игорь Устюжанинов, возраст не установлен. Пострадавшие: Никита Булатов, водитель Niva, 16 лет Лев Сверчков, 14 лет Артем Паномарев, 17 лет