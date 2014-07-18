Челябинский метеорит пролил свет на причину вымирания динозавров

Издавна считалось, что главной причиной вымирания динозавров (мел-палеогенового вымирания) явилось падение на Землю гигантского небесного тела – астероида. Под вопросом было лишь его происхождение: исследователи предполагали, что упавший астероид относится к семейству Баптистины – группе астероидов, образовавшейся в момент разрушения родительского астероида диаметром до 170 км при столкновении с другим крупным астероидом или кометой 165 миллионов лет назад, пишет Газета.ru.

Исследователи были уверены, что упавший на Землю астероид относился к темным углистым хондритам. Исследования Челябинского метеорита показали, что в результате столкновения с Землей темными могут стать и силикатные материалы. Причем в обнаруженных остатках Челябинского метеорита имеются как потемневшие, так и не изменившие своего цвета и структуры фрагменты.

Это помогло исследователям понять, что не все астероиды из семейства Баптистины являлись углистыми хондритами. На этом основании, а также с помощью спектрального анализа имеющихся фрагментов ученым удалось понять, что к вымиранию динозавров эти астероиды могут иметь самое прямое отношение.

Напомним, метеорит упал над Челябинском 15 февраля 2013 года. Сейчас его частицы разобрали на сувениры, которые дарят приезжим знаменитостям.