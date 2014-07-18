Главный архитектор Нижнего Тагила о Тагильской лагуне и реконструкции Привокзальной площади

Проекты собрали самые разнообразные отзывы.

«Отличная современная, стильная, функциональная набережная, много мест для отдыха детей и спортивного отдыха молодежи. Почитала отзывы и сделала вывод, что тагильчане, бывая за границей, ничего, кроме пляжа, не видели. Да и Хозяйка медной горы была бы к месту в детском сквере, а не на набережной.» [о Тагильской лагуне]

Проект неплох, но нужно заменить подземный переход на надземный от вокзала на пр. Строителей и на ул. Садовую влево и вправо на чётную сторону улицы.Подземный переход это дороже, криминогеннее и мрачнее. [о Привокзальной площади]

«Очень хорошее решение. Наконец то в нашем городе что то делается для людей новые места отдыха. Рассмотреть бы еще въезд в поселок рудник 3 интернационала без ЖД путей или другое решение.» [о Тагильской лагуне]

Некоторые вносят свои замечания и корректировки:

«Очень много угловатости, как уже было отмечено. Не предусмотрены спуски для инвалидов на колясках и для малышей на колясках. Детская площадка необходима, причём рядом обязательно нужно сделать детский туалет и пеленальную комнату. Для инвалидов так же нужно предусмотреть спец.туалет,как в крупных торговых центрах Екатеринбурга. И я против ресторана, так как там можно будет людям употреблять алкоголь, а после все кто выпил,будут разгуливать по набережной. И не всегда такие люди будут вести себя тихо и спокойно.» [о Тагильской лагуне]

«Мне нравится. Но в место моста лучше подземный переход сделать, там можно ещё точки поставить торговые... А вообще здорово. Это нужно городу, это развитие...» [о Привокзальной площади]

Не забывают тагильчане и о велосипедистах, чьи интересы неоднократно лоббировались, но так и не получили дальнейшего развития:

«Необходимо учесть требования к велодорожкам, подготовленные Велотранспортным союзом на основе материалов Европейской Федерации Велосипедистов (European Cyclists` Federation) и опыта 30 лет катания по паркам Москвы.» [о Тагильской лагуне]

А тем временем главный архитектор Нижнего Тагила, чьего мнения ждали тагильчане, также высказался о данных проектах. В первую очередь, Андрей Владимирович Солтыс, конечно, отметил, что оба проекта - это не окончательные решения, а лишь варианты, концепции того, что может быть реализовано, конечно же, с учетом мнения горожан.

Тагильская лагуна:

Предлагаемый вариант реконструкции набережной – это пока только эскизное предложение, которое должно и будет пересматриваться и дорабатываться, исходя из предложений и пожеланий тагильчан. По сути это не проект, а общие направления, так называемая «проба объемов», когда проектировщики пытаются «вписать» здания и сооружения в общий пейзаж набережной.

Здание ресторана, которое вызывает столько споров, вероятнее всего, будет другим, хотя архитектурная домината в этом месте, по моему мнению, может быть. А вот место его размещения выбрано с учетом уже сложившейся ситуации. Напомню, что еще в 1980-х годах здесь планировалось строительство кафе, был даже проведен творческий конкурс среди тагильских архитекторов.

Кстати, авторы проекта, прежде чем приступить к работе, долго изучали все нюансы тагильской набережной и при ее зонировании учли все сложившиеся традиции. Все желающие смогут убедиться в этом сами, прогулявшись по берегу тагльского пруда.

В текущем году стоит задача пройти процедуры согласования и утверждения сметной стоимости проекта. В этом случае возможно начало его реализации уже в следующем году.

Привокзальная площадь:

На протяжении последних 20 лет в городе не было предпринято никаких действий в ответ на увеличивающееся с каждым годом количество автотранспорта. Нетрудно предположить, что через несколько лет ситуация может только усугубиться. Поэтому сегодня прилагаются усилия для решения данной проблемы. Сделали логичную развязку у Горсовета и Демидовской дачи. Подобным транспортным узлом должна стать привокзальная площадь и прилегающие к ней территории. Сегодня здесь большое смешение автотранспорта, людей, маршрутных такси и трамваев. Представленный проект – попытка развязать этот узел.

Отмечу, что при реализации этого проекта затрагиваются интересы частного бизнеса и частной собственности (гаражно-строительный кооператив). Именно поэтому сейчас возникают претензии и замечания к нашему проекту. Об этом писали и некоторые жители города на сайт. Но еще раз хочу напомнить: чтобы Нижний Тагил мог дальше развиваться и все-таки приобрел узнаваемое современное лицо, которыми в том числе являются вокзал и привокзальная площадь, реконструкция необходима.

При разработке предложенного проекта использован комплексный подход, поэтому в нем есть все: коммерческая, транспортная составляющие и перспектива на дальнейшее развитие. Планировочное решение учитывает интересы автомобилистов и предполагает строительство паркинга с количеством мест в четыре раза больше, чем есть сейчас (включая частные гаражи). Порядка 20 гектаров территории отводится под коммерческое использование земли, поэтому и интересы частного бизнеса мы учли.

Считаю, что предложенный проект реконструкции – очень грамотное и продуманное решение. И хотя он требует значительного финансирования, но рано или поздно его необходимо будет воплощать в жизнь.

В администрации сообщают, что в ближайшее время планируется подключить к дискуссии других специалистов в области архитектуры и градостроительства. Мнение жителей города также очень важно для успешной реализации проектов. Обсуждение проходит на официальном