Мусор из двора в Нижнем Тагиле будут забирать, видимо, авиацией (ФОТО)

За чистоту своего двора борются жители именно этого подъезда. Они поднимают «на уши» все городские службы, пишут письма в ответственные инстанции. В настоящее время на территории самого двора достаточно прибрано. Все потому, говорят жители, что «живут от проверки до проверки». Но этот факт все равно не радует жильцов, в чьих окнах красуется площадка. Мусора стало меньше, однако, граждане до сих пор продолжают составлять крупные вещи рядом с контейнерами.

И еще - у активистов есть собственный план того, где лучше расположить контейнер. Дело в том, что через двор, пару сотен метров от Мира, 69, есть гаражи, где раньше стояли контейнеры. Там даже сохранилось специальное ограждение, откровенно намекающее на то, что некогда здесь была мусорка. Сейчас ее там, конечно, нет, место пустует, но некоторые жители или владельцы гаражей, видимо уверены в обратном, поэтому продолжают приносить мусор, организовав тем самым «несанкционированную свалку».

По всей видимости, высшие инстанции хотят закрепить это место: во дворе бетоном заливают площадку для большого контейнера. Кажется, речи о перепланировке не идет. Жильцы горько шутят, мол сейчас машина для вывоза мусора будет добираться только авиацией. Ведь, напомним, путь до контейнеров лежит через детскую площадку, которую и без того запустили. «В высокой траве можно даже ребенка потерять». Еще жильцы «всерьез» обдумывают строительство мини-завода по переработке мусора в своем дворе. Ведь пакеты с отходами в контейнеры приносят все – близлежащие магазины, медицинские учреждения.

Сейчас тагильчане пишут письмо в прокуратуру. Они настроены решительно: взялись за проверку деятельности УК, нашли несколько несостыковок, описали всю ситуацию с самого начала, подтвердив правоту своих убеждений СанПином. Только с объективным взглядом на происходящее и небезразличием к городской экологии можно добиться успеха в своем начинании, уверены жильцы.