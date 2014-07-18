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Мусор из двора в Нижнем Тагиле будут забирать, видимо, авиацией (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мусор из двора в Нижнем Тагиле будут забирать, видимо, авиацией (ФОТО)

18 июля 2014, 13:15Общество
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