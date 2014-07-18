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Неделя в Нижнем Тагиле на 1000 и 100 000 рублей. У кого веселее?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неделя в Нижнем Тагиле на 1000 и 100 000 рублей. У кого веселее?

18 июля 2014, 18:05Общество
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