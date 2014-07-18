Неделя в Нижнем Тагиле на 1000 и 100 000 рублей. У кого веселее?

Неожиданно на руках появляется 100 тысяч рублей, которые нужно потратить за неделю. В течение этого времени мы ни в чем себе не отказываем. Прежде всего, временно выселяемся из квартиры – на первое время заселяемся на гору Белая. Три дня в самом крутом номере. Итого: 28 200 рублей. Добраться до места поможет водитель на Infiniti - 1000/час. На горе пользуемся всеми услугами – бассейн, сауна, бильярд. Приглашаем друзей, угощаем. Итого примерно 50 тысяч рублей за три дня.

Сменить обстановку поможет комплекс на Долгой. Вселяемся в лучший номер также на три дня – 15 тысяч рублей. Скучать не приходится – боулинг, бильярд, пейнтбол. Для поддержания формы ходим в тренажерный зал, спортивный инвентарь напрокат. Все что угодно. Итого: 70 тысяч рублей.

Пару раз в городе можно сходить в кино на 3D-фильм. После «тяжелой» недели записываемся в SPA-салон. Стоимость 1 часа 45 минут – 1800 рублей. Копейки! Приводим с собой маму и мужа. Не отказываем себе и в иных косметических услугах – маникюр, педикюр, новая прическа. Итого: 80000 рублей.

Кое-какие средства уйдут, конечно, на еду. К примеру, средний чек в Belissimo – 1000 рублей, конечно, без алкоголя. Пробуем самые интересные блюда. Каждый день – разный ресторан. «Сербский Кувар», «Берштубе» и другие.

Можно побаловать себя шопингом в самых разных магазинах нашего города - разве не веселое времяпрепровождение?

Совсем иной выбор предстоит для тех, у кого в кармане завалялась тысяча рублей.

Совершенно бесплатно можно наведаться в субботу на «Тагильский променад» в Демидовской даче – там и компания хорошая, и атмосфера иная, нежели городская суета, и тематика каждый раз разная.

Далее 100 рублей – для любителей аниме, а их в Нижнем Тагиле, очень много – совместный просмотр фильма «Унесенные призраками» в антикафе «Варенье». Туда же пойдем и в субботу – на занятия йогой от тагильской студии «Шанти». Итого 200 рублей.

Сэкономить на хорошем кино можно в кинотеатре «Красногвардеец». Например, с 24 июля начинается показ российского шедевра «Это твой день». Стоимость билета на него зависит от времени посещения: сеанс утром стоит 100 рублей, а вечером – 120. Итого: 300 рублей.

Тем временем надо что-то кушать. На помощь приходит картошка, килограмм которой стоит примерно 30. Существует более 200 рецептов из этого овоща: картошка вареная, жареная, картофельные оладьи… В общем, всё, что душе угодно. Упаковка рожек стоит также 30 рублей. Присыпав 100 граммами сыра за 30 рублей, создаем себе итальянское блюдо – пасту. Хватит на пару дней. Итого: 400 рублей. В любом случае сэкономить на еде можно, посетив родителей или бабушку. И вам приятнее, и родственники рады неожиданным гостям.

Осталось 600 рублей. Кстати, начать развлекаться можно уже с воскресенья, 20 июля. В этот день брутальные мужчины покажут свою силу – будут переворачивать покрышки, поднимать бочки под восторженные возгласы зрителей - Силовой экстрим в Нижнем Тагиле.

Собрав всю волю в кулак, тратим последние 600 рублей. Дело весьма непростое, ведь от многообразия различных выставок просто разбегаются глаза. Прекрасные выставки всего за 130 рублей (для взрослых) открыты в музее изобразительных искусств. Выбираем любую, а можем даже несколько, и идем наслаждаться шедеврами русского и западноевропейского искусства. На выставку потратили 130 рублей. Итого: 530 рублей.

Осталось 470 рублей. Прогуляться по чудесному Театральному скверу и зеленой набережной можно совершенно бесплатно, с пользой для здоровья. В компании приятных спортсменов можно также не потратив ни копейки позаниматься, да еще и под руководством опытных атлетов. Продвижения ЗОЖ в массы занимается объединение «Здоровая молодежь Нижнего Тагила». Каждую неделю у них – совместные пробежки. Обязательно присоединяемся.

На улице хорошая погода? Берем велосипед в «Спортике» на два часа, так как на час, наверное, мало. Вышло примерно 300 рублей. Но сдать нужно обязательно в срок. Итого: 830 рублей.

Есть водительские права? Можно бесплатно протестировать любой автомобиль в любом автосалоне. Весьма забавно и занимательно.

Разнообразить выходной поможет также музей ИЗО, где каждые субботу и воскресенье проводятся мастер-классы и семинары. Это действительно интересно. Например, всего за 100 рублей 27 июля вы собственными руками создадите «Народную куклу Зернушку на богатство».

Оставшиеся 70 рублей без зазрения совести тратим на два вкусных мороженых, понимая, что неделя действительно прошла не зря. Насыщенные мероприятия почти каждый день за символическую плату – и как всё успеть?

Очевидно, что имея или не имея на руках приличную сумму денег – в Нижнем Тагиле можно отдохнуть весьма интересно. Разнообразные курсы, события, выставки, места – все это для тагильчан и для того, чтобы они не заскучали в потоке трудовых будней. Самое главное, чтобы все события запоминались и откладывались в голове на долгое время. Ведь не в деньгах счастье! Или в них?