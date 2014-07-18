«Ростелеком» организует телетрансляции всероссийских соревнований по мотокроссу

19 и 20 июля компания «Ростелеком» организует трансляцию чемпионата России по суперкроссу и соревнований командного Кубка России по мотокроссу, которые пройдут в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Захватывающие гонки на спортивных мотоциклах можно будет увидеть в сети Интернет или на телеканале РИМ-ТВ, который вещает в Каменске на подложке Областного телевидения.

«Для обеспечения трансляции «Ростелеком» задействовал собственные ресурсы связи: волоконно-оптические линии соединили территорию мототрассы с мультисервисным узлом компании. Специально разработанное техническое решение призвано обеспечить стабильность сигнала и высокое качество картинки. Благодаря проведенной работе уже в грядущие выходные гонки будут доступны пользователям Всемирной паутины в любой точке мира», - рассказывает Дмитрий Валерьевич Рожин, директор Каменск-Уральского районного узла связи Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком».

Соревнования по мотоспорту российского и регионального уровня проводятся в Каменске-Уральском и Каменском районе уже несколько лет. Компания «Ростелеком» третий год выступает телекоммуникационным партнером мероприятия, расширяя аудиторию проекта. Зрелищные гонки собирают тысячи виртуальных болельщиков и активно обсуждаются в Интернете. Прошедший Кубок России по мотокроссу собрал в Сети более 150 тысяч человек, трансляцию соревнований увидели болельщики из 100 стран мира. Завершая подготовку телекоммуникационной инфраструктуры предстоящих соревнований, связисты «Ростелекома» уверены, что интерес к гонкам 2014 года будет не меньший.