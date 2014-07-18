С Днем Металлурга, тагильчане!

На этот день уже есть большие планы, основное празднование назначено именно на 19 июля. Здесь и праздничный концерт, и выступление приглашенных гостей, и запуск долгожданных залпов фейерверка.

Перед зрителями, напомним, выступят московские гости – группа «Яхонтовый ларь». Музыканты выступают на сцене уже 10 лет, и за это время у них выработался свой собственный стиль - колорит русских традиций переплетается с современными музыкальными направлениями.

В пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле сообщили, что в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, предупреждения возможных правонарушений руководством Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» выделено необходимое количество сотрудников для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка в период проведения мероприятий полиции практически из всех подразделений и служб.

А Глава Нижнего Тагила Сергей Носов поздравляет тагильчан с праздником Дня металлургов:

«Поздравляю Вас с профессиональным праздником, который по праву считается одним из главных в жизни нашего города, – Днем металлурга!

Сотни лет тагильское железо славилось во всем мире и носило гордое имя «Старый соболь». Нижний Тагил может гордиться своими коксохимиками и доменщиками, сталеварами и прокатчиками.

Сегодня вы продолжаете славные традиции предыдущих поколений металлургов. Благодаря вашим усилиям Нижний Тагил является одним из крупнейших индустриальных центров России. Городские предприятия, связанные с металлургической промышленостью, динамично развиваются, наращивают объемы продукции, повышают ее качество.

Спасибо вам за добросовестный труд на благо города. Крепкого вам здоровья, новых производственных успехов, счастья и благополучия!»

Глава города

Нижний Тагил

С. К. Носов