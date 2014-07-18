Сквер перед горным колледжем в Нижнем Тагиле реконструируют ко Дню города

С понедельника в ежедневном режиме на объекте будут проводиться оперативные совещания. Координировать работы поручено начальнику управления городским хозяйством Владимиру Юрченко. По его словам, УВЗ планирует поставить на объект игровые площадки, НТМК помимо финансовой помощи предоставит необходимые материалы. Разработкой планировки территории занимается Тагилгражданпроект. Основным подрядчиком на объекте будет Тагилдорстрой.

Накануне Дня металлурга, который отмечают и НТМК, и УВЗ, мы берем на себя повышенные обязательства сделать реконструкцию к Дню города, - подчеркнул Сергей Носов. - Совместными усилиями муниципалитета, металлургов и машиностроителей мы превратим этот сквер возле старейшего среднего специального учебного заведения России в одно из любимых мест отдыха молодежи. Зонирование территории предполагает спортивный уклон. Здесь будет специальная площадка для скейтбордистов и биэмиксеров. Рядом с ней расположится большой воркаут с набором тренажеров и оборудования. На месте старой спортивной площадки сделаем новую, современную, для занятий баскетболом, мини-футболом и волейболом.