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Сквер перед горным колледжем в Нижнем Тагиле реконструируют ко Дню города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сквер перед горным колледжем в Нижнем Тагиле реконструируют ко Дню города

18 июля 2014, 16:50ОбществоCorey
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