Тагильчане могут поработать над туристическим брендом родного города: объявлен конкурс!
18 июля 2014, 15:10Общество
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Конкурс по разработке туристического бренда – для тех, кто любит и знает город Нижний Тагил, и для тех, у кого есть креативная жилка. Найди в городе что-то ошеломляющее, дай ему графическую форму, текстовое описание и продемонстрируй всему миру оригинальность города, приняв участие в конкурсе.
Конкурс стартует 21 июля под руководством Администрации города и МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил». Организаторы предусмотрели следующие номинации:
- «Лучшая идея для слогана туристского бренда города Нижний Тагил»
- «Лучшая идея для логотипа туристского бренда города Нижний Тагил»
Победители получат весьма ценные призы. За лучший логотип – Apple MacBook Air, a за слоган – Apple iPad mini.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются Муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма города Нижний Тагил» в период с 21 июля 2014 года по 17 ноября 2014 года включительно по адресу: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 521 (тел.: 8 (3435) 25-26-52).
Скачать положение о конкурсе, а также узнать более подробную информацию Вы сможете на сайте МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
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