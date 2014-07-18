Тагильчане могут поработать над туристическим брендом родного города: объявлен конкурс!

Заявки на участие в Конкурсе принимаются Муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития туризма города Нижний Тагил» в период с 21 июля 2014 года по 17 ноября 2014 года включительно по адресу: 622001, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Горошникова, 56, кабинет 521 (тел.: 8 (3435) 25-26-52).