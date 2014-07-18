В Пенсионном фонде Нижнего Тагила рассказали, куда подать заявление о переводе в НПФ или обратно

Страховщиком по ОПС может выступать либо Пенсионный фонд Российской Федерации, либо негосударственный пенсионный фонд по выбору человека.

Если Вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР поясняют в ПФ Нижнего Тагила.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР. При этом заявление по-прежнему можно подать по почте или с курьером; установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом.

При этом Пенсионный фонд напоминает, что выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.