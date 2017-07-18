Более 22 тысяч тагильских семей получили сертификат на материнский капитал за период действия программы

С начала действия госпрограммы материнского капитала уже больше 22 тысячи семей Нижнего Тагила получили соответствующий сертификат. Полученными средствами распорядилось 53% тагильских семей.

С помощью данной программы 11 тысяч семей смогли улучшить жилищные условия. При этом 6700 семей воспользовались сертификатом для частичной или полной оплаты кредитов на жилье. Другие 4300 семей обошлись без привлечения заемных средств.

Среди семей Нижнего Тагила улучшение жилищных условий является самым популярным направлением для расхода маткапитала – было принято более 90% заявлений. Также было принято 690 заявок на обучение детей и еще 11 на перевод средств на накопительную пенсию матери.

Также в прошлом году появилась еще одно направление расхода маткапитала – социадаптация и интеграция детей-инвалидов в общество.