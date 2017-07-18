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Более 22 тысяч тагильских семей получили сертификат на материнский капитал за период действия программы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 22 тысяч тагильских семей получили сертификат на материнский капитал за период действия программы

18 июля 2017, 15:10Общество
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