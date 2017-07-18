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Бывшие узники нацистских лагерей и ветераны Свердловской области получат бесплатную путёвку в санаторий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бывшие узники нацистских лагерей и ветераны Свердловской области получат бесплатную путёвку в санаторий

18 июля 2017, 18:55Общество
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