Избивший полицейского житель Кировграда проведет 1 год 8 месяцев за решеткой

Кировградский суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в нападении на сотрудника полиции при исполнении.

Установлено, что инцидент произошел весной этого года. Подсудимый находился в отделении полиции. Там он напал на оперативного дежурного и нанес ему побои.

На суде мужчина раскаялся, однако это не помогло ему избежать заключения. С учетом непогашенной судимости, ему назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.