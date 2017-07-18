Избивший полицейского житель Кировграда проведет 1 год 8 месяцев за решеткой
18 июля 2017, 13:00Общество
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Житель Кировграда осужден за избиение полицейского.
Кировградский суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина признан виновным в нападении на сотрудника полиции при исполнении.
Установлено, что инцидент произошел весной этого года. Подсудимый находился в отделении полиции. Там он напал на оперативного дежурного и нанес ему побои.
На суде мужчина раскаялся, однако это не помогло ему избежать заключения. С учетом непогашенной судимости, ему назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.
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