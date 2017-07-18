Поиски пропавшего тагильчанина Александра Чумарина зашли в тупик
18 июля 2017, 06:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Волонтеры приостановили поиски пропавшего хоккеиста Александра Чумарина, о чем сообщается в группах добровольцев. Это связано с отсутствием зацепок в данном деле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Близкие и родные молодого человека исчерпали все версии, куда мог пропасть Александр, пишет ИА Все Новости.
Напомним, ранее добровольцы во время поисков Александра Чумарина отработали несколько версий и даже обращались к экстрасенсам. За время поисков было обнаружено два трупа, однако по приметам они не совпали с пропавшим тагильчанином. Сейчас проверяется версия о нахождении Александра в Екатеринбурге, основанная на сообщении одной его знакомой.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей