Поиски пропавшего тагильчанина Александра Чумарина зашли в тупик

Напомним, ранее добровольцы во время поисков Александра Чумарина отработали несколько версий и даже обращались к экстрасенсам. За время поисков было обнаружено два трупа, однако по приметам они не совпали с пропавшим тагильчанином. Сейчас проверяется версия о нахождении Александра в Екатеринбурге, основанная на сообщении одной его знакомой.