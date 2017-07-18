Рабочие НТЗМК в Нижнем Тагиле снова получили не все заработанные деньги

Согласно графику выплат, работники получают заработную плату и аванс 14 и, соответственно, 29 числа каждого месяца. Работники НТЗМК снова получили только часть денег в этом месяце.

14 июля сотрудникам выплатили 50% от зарплаты. Выплата прошла своевременно, но рабочие получили только половину заработанного.

Зарплата у нас 14 числа, аванс 29. 14 июля получили только 50% зарплаты. Аванс непонятно когда поделилась информацией сотрудница НТЗМК.

Когда будут выплачены остальные 50% заработной платы, никому не известно. Рабочие завода не имеют возможности в полном объеме оплачивать коммунальные платежи и другие необходимые расходы.

В финотделе предприятия не знают, когда будет поступление следующей части заработной платы. Дата, когда будет выплачен аванс, тоже неизвестна.

Звонили на завод, узнавали, когда выплатят остатки. В фин.отделе ответили, что не знают и положили трубку рассказала работница завода.